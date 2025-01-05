Кремль не подтвердил информацию о подготовке встречи Путина с Шольцем и Трампом

15 ноября прошлого года между президентом России и канцлером ФРГ состоялся первый с декабря 2022 г. телефонный разговор. Беседа прошла по инициативе Германии, сообщал Кремль, стороны обсуждали ситуацию на Украине. В декабре Der Spiegel писал, что Шольц якобы намерен в ближайшее время прибыть в Москву с мирной инициативой. 21 декабря Песков опроверг эту информацию.