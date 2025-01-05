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Кремль не подтвердил информацию о подготовке встречи Путина с Шольцем и Трампом

Ведомости

Планов по организации встречи президента Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и избранным президентом США Дональдом Трампом сейчас нет, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Депутат бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер ранее сообщил в X, что канцлер Шольц может отправиться в Москву до 23 февраля и встретиться там с Путиным.

«В настоящий момент таких планов нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

15 ноября прошлого года между президентом России и канцлером ФРГ состоялся первый с декабря 2022 г. телефонный разговор. Беседа прошла по инициативе Германии, сообщал Кремль, стороны обсуждали ситуацию на Украине. В декабре Der Spiegel писал, что Шольц якобы намерен в ближайшее время прибыть в Москву с мирной инициативой. 21 декабря Песков опроверг эту информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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