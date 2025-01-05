Кремль не подтвердил информацию о подготовке встречи Путина с Шольцем и Трампом
Планов по организации встречи президента Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и избранным президентом США Дональдом Трампом сейчас нет, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Депутат бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер ранее сообщил в X, что канцлер Шольц может отправиться в Москву до 23 февраля и встретиться там с Путиным.
«В настоящий момент таких планов нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
15 ноября прошлого года между президентом России и канцлером ФРГ состоялся первый с декабря 2022 г. телефонный разговор. Беседа прошла по инициативе Германии, сообщал Кремль, стороны обсуждали ситуацию на Украине. В декабре Der Spiegel писал, что Шольц якобы намерен в ближайшее время прибыть в Москву с мирной инициативой. 21 декабря Песков опроверг эту информацию.