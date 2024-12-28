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Песков заявил об отсутствии планов насчет телефонного разговора Путина и Шольца

Ведомости

У президента России Владимира Путина не запланировано контактов с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

Представителя Кремля спросили, ведется ли подготовка к разговору Путина и Шольца, нет ли новых сигналов от Берлина и планируются ли какие-то контакты насчет урегулирования украинского конфликта на новогодних каникулах.

«Нет, никаких планов нет. Ни первого, ни второго, ни третьего», – ответил Песков.

27 декабря Шольц заявил порталу T-Online, что провел бы еще один разговор с Путиным.

21 декабря Песков опроверг «Ведомостям» встречу Путина и Шольца. Днем ранее Der Spiegel писало, что Шольц якобы намерен в ближайшее время прибыть в Москву с мирной инициативой.

15 ноября между президентом России и канцлером ФРГ состоялся первый с декабря 2022 г. телефонный разговор. Беседа прошла по инициативе Германии, сообщал Кремль, стороны обсуждали ситуацию на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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