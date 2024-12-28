Песков заявил об отсутствии планов насчет телефонного разговора Путина и Шольца
У президента России Владимира Путина не запланировано контактов с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля спросили, ведется ли подготовка к разговору Путина и Шольца, нет ли новых сигналов от Берлина и планируются ли какие-то контакты насчет урегулирования украинского конфликта на новогодних каникулах.
«Нет, никаких планов нет. Ни первого, ни второго, ни третьего», – ответил Песков.
27 декабря Шольц заявил порталу T-Online, что провел бы еще один разговор с Путиным.
21 декабря Песков опроверг «Ведомостям» встречу Путина и Шольца. Днем ранее Der Spiegel писало, что Шольц якобы намерен в ближайшее время прибыть в Москву с мирной инициативой.
15 ноября между президентом России и канцлером ФРГ состоялся первый с декабря 2022 г. телефонный разговор. Беседа прошла по инициативе Германии, сообщал Кремль, стороны обсуждали ситуацию на Украине.