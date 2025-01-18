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Шольц надеется на урегулирование украинского конфликта в конце 2025 года

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что конфликт на Украине может завершиться в конце 2025 г. Он поделился своим мнением в ходе предвыборного мероприятия Социал-демократической партии (СДПГ) в Вольфсбурге, сообщает BR24.

По словам Шольца, нужно изучить все варианты, чтобы остановить кровопролитие и сделать мир возможным.

«Я бы хотел, чтобы это удалось в этом году, но возможно ли это, мы увидим», – отметил он.

Политик добавил, что мирное решение не должно быть найдено «через головы украинцев и европейцев», в том числе с учетом предстоящей присяги избранного президента США Дональда Трампа.

10 января Der Spiegel писал, что Шольц блокирует новый пакет военной помощи Киеву на 3 млрд евро. Пакет должен включать поставку дополнительных зенитных ракетных комплексов IRIS-T, колесных гаубиц, а также артиллерийских боеприпасов. Позже министр обороны Германии Борис Писториус опроверг информацию Der Spiegel. 14 января в ходе визита в Киев Писториус сообщил, что Берлин пока не может выделить Киеву пакет военной помощи на 3 млрд евро в связи с предстоящими выборами.

12 января Шольц в интервью Tagesschau положительно оценил сообщения о подготовке встречи Трампа и президента России Владимира Путина. 15 ноября 2024 г. Шольц впервые за два года провел телефонные переговоры с Путиным. Согласно информации Tagesschau, большинство граждан ФРГ сочли этот разговор правильным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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