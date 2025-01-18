Шольц надеется на урегулирование украинского конфликта в конце 2025 года

10 января Der Spiegel писал, что Шольц блокирует новый пакет военной помощи Киеву на 3 млрд евро. Пакет должен включать поставку дополнительных зенитных ракетных комплексов IRIS-T, колесных гаубиц, а также артиллерийских боеприпасов. Позже министр обороны Германии Борис Писториус опроверг информацию Der Spiegel. 14 января в ходе визита в Киев Писториус сообщил, что Берлин пока не может выделить Киеву пакет военной помощи на 3 млрд евро в связи с предстоящими выборами.