Шольц надеется на урегулирование украинского конфликта в конце 2025 года
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что конфликт на Украине может завершиться в конце 2025 г. Он поделился своим мнением в ходе предвыборного мероприятия Социал-демократической партии (СДПГ) в Вольфсбурге, сообщает BR24.
По словам Шольца, нужно изучить все варианты, чтобы остановить кровопролитие и сделать мир возможным.
«Я бы хотел, чтобы это удалось в этом году, но возможно ли это, мы увидим», – отметил он.
Политик добавил, что мирное решение не должно быть найдено «через головы украинцев и европейцев», в том числе с учетом предстоящей присяги избранного президента США Дональда Трампа.
10 января Der Spiegel писал, что Шольц блокирует новый пакет военной помощи Киеву на 3 млрд евро. Пакет должен включать поставку дополнительных зенитных ракетных комплексов IRIS-T, колесных гаубиц, а также артиллерийских боеприпасов. Позже министр обороны Германии Борис Писториус опроверг информацию Der Spiegel. 14 января в ходе визита в Киев Писториус сообщил, что Берлин пока не может выделить Киеву пакет военной помощи на 3 млрд евро в связи с предстоящими выборами.
12 января Шольц в интервью Tagesschau положительно оценил сообщения о подготовке встречи Трампа и президента России Владимира Путина. 15 ноября 2024 г. Шольц впервые за два года провел телефонные переговоры с Путиным. Согласно информации Tagesschau, большинство граждан ФРГ сочли этот разговор правильным.