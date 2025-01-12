Шольц приветствует встречу Трампа и Путина

В интервью Шольц также сообщил, что на предстоящих выборах будет выступать за необходимость делать больше для безопасности и поддержки Украины, но не в ущерб другим задачам Германии. Заявление прозвучало после того, как Der Spiegel сообщил о блокировке Шольцем нового пакета военной помощи Украине от ФРГ на 3 млрд евро.