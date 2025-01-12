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Шольц приветствует встречу Трампа и Путина

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц положительно оценил сообщения о подготовке встречи избранного президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью Tagesschau.

«Неплохая новость, если [избранный] американский президент и российский президент тоже захотят встретиться», – сказал Шольц.

Сам Шольц провел телефонные переговоры с Путиным 15 ноября 2024 г. – впервые с 2022 г. Tagesschau пишет, что большинство граждан Германии сочли правильным этот телефонный разговор.

В интервью Шольц также сообщил, что на предстоящих выборах будет выступать за необходимость делать больше для безопасности и поддержки Украины, но не в ущерб другим задачам Германии. Заявление прозвучало после того, как Der Spiegel сообщил о блокировке Шольцем нового пакета военной помощи Украине от ФРГ на 3 млрд евро. 

После ноябрьских переговоров Шольц анонсировал новый разговор с Путиным. Шольц говорил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – это обсудить эту тему с ним лично. Решение о переговорах раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. «Ведомости» писали, что немецкая оппозиция раскритиковала Шольца за его телефонный разговор с российским президентом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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