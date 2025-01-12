Шольц приветствует встречу Трампа и Путина
Канцлер Германии Олаф Шольц положительно оценил сообщения о подготовке встречи избранного президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью Tagesschau.
«Неплохая новость, если [избранный] американский президент и российский президент тоже захотят встретиться», – сказал Шольц.
Сам Шольц провел телефонные переговоры с Путиным 15 ноября 2024 г. – впервые с 2022 г. Tagesschau пишет, что большинство граждан Германии сочли правильным этот телефонный разговор.
В интервью Шольц также сообщил, что на предстоящих выборах будет выступать за необходимость делать больше для безопасности и поддержки Украины, но не в ущерб другим задачам Германии. Заявление прозвучало после того, как Der Spiegel сообщил о блокировке Шольцем нового пакета военной помощи Украине от ФРГ на 3 млрд евро.
После ноябрьских переговоров Шольц анонсировал новый разговор с Путиным. Шольц говорил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – это обсудить эту тему с ним лично. Решение о переговорах раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. «Ведомости» писали, что немецкая оппозиция раскритиковала Шольца за его телефонный разговор с российским президентом.