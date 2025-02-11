В аэропортах Казани, Ульяновска и Саратова сняли ограничения на полеты
Росавиация отменила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Саратова («Гагарин») и Ульяновска («Баратаевка»), сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Мера была отменена в 8:30 мск, уточнил представитель Росавиации. Кореняко напомнил, что ограничения устанавливались для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. По словам Кореняко, во время действия ограничений на запасном аэродроме приземлился самолет, который выполнял рейс в Казань.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – напомнил пресс-секретарь ведомства.
Временные ограничения в аэропортах Казани, Саратова, Ульяновска и Кирова («Победилово») вводились ранним утром 11 февраля. Ночью силы противовоздушной обороны сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), из которых 18 были уничтожены над Саратовской областью, 13 – над Ростовской, шесть – над Брянской, два – над Волгоградской и один – над Белгородской. В Саратове в связи с этим были зафиксированы повреждения на промышленном предприятии, сообщал губернатор Роман Бусаргин.