В аэропортах Казани, Ульяновска и Саратова сняли ограничения на полеты

Временные ограничения в аэропортах Казани, Саратова, Ульяновска и Кирова («Победилово») вводились ранним утром 11 февраля. Ночью силы противовоздушной обороны сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), из которых 18 были уничтожены над Саратовской областью, 13 – над Ростовской, шесть – над Брянской, два – над Волгоградской и один – над Белгородской. В Саратове в связи с этим были зафиксированы повреждения на промышленном предприятии, сообщал губернатор Роман Бусаргин.