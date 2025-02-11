Силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА над пятью российскими регионами
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
В небе над Саратовской областью были сбиты 18 беспилотников, над Ростовской -13. Еще шесть БПЛА российские военные ликвидировали над Брянской областью. Два беспилотника были уничтожены над Волгоградской областью и один – над Белгородской.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что после налета украинских БПЛА были зафиксированы повреждения на промышленном предприятии в областном центре. По его словам, предварительно, обошлось без пострадавших. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что ночная атака беспилотников была отражена в Чертковском и Шолоховском районах, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что после отражения атаки БПЛА в регионе пострадавших нет, обследование территорий проводят оперативные и экстренные службы.
В ночь на 10 февраля дежурные силы ПВО сбили 15 беспилотников в небе над Крымом, Краснодарским краем, Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областями.