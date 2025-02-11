Силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА над пятью российскими регионами

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что после налета украинских БПЛА были зафиксированы повреждения на промышленном предприятии в областном центре. По его словам, предварительно, обошлось без пострадавших. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что ночная атака беспилотников была отражена в Чертковском и Шолоховском районах, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.