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Силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА над пятью российскими регионами

Ведомости

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

В небе над Саратовской областью были сбиты 18 беспилотников, над Ростовской -13. Еще шесть БПЛА российские военные ликвидировали над Брянской областью. Два беспилотника были уничтожены над Волгоградской областью и один – над Белгородской.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что после налета украинских БПЛА были зафиксированы повреждения на промышленном предприятии в областном центре. По его словам, предварительно, обошлось без пострадавших. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что ночная атака беспилотников была отражена в Чертковском и Шолоховском районах, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что после отражения атаки БПЛА в регионе пострадавших нет, обследование территорий проводят оперативные и экстренные службы.

В ночь на 10 февраля дежурные силы ПВО сбили 15 беспилотников в небе над Крымом, Краснодарским краем, Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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