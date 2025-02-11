Генсек ООН призвал «Хамас» продолжить освобождение израильских заложников
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в соцсети X призвал палестинскую группировку «Хамас» продолжить процесс освобождения израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.
«Мы должны любой ценой избежать возобновления боевых действий в Газе, которые приведут к огромной трагедии. Я призываю "Хамас" продолжить запланированное освобождение заложников», – подчеркнул Гутерриш.
Он также призвал обе стороны конфликта полностью выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня в анклаве и возвращении пленных, а также возобновить переговоры по урегулированию.
10 февраля представитель «Хамаса» Абу Убейда сообщил, что группировка отложила запланированный на 15 февраля обмен заложниками из-за «нарушения Израилем соглашения» по Газе. По его утверждениям, израильская армия препятствует доставке гуманитарной помощи в анклав и притесняет палестинцев. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что решение «Хамаса» является нарушением сделки.
19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом». Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боевых действий в анклаве. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.