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Израиль обвинил «Хамас» в нарушении условий перемирия из-за заложников

Ведомости

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что решение палестинской группировки «Хамас» перенести дату освобождения израильских заложников является нарушением соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Его слова передает The Times of Israel.

«Я приказал Армии обороны Израиля быть наготове на самом высоком уровне для любого возможного сценария в Газе и защищать [приграничье] анклава», – сказал Кац. Он заявил, что Израиль не позволит вернуться к событиям 7 октября 2023 г.

Ранее «Хамас» отложил запланированный на 15 февраля обмен заложниками из-за «нарушения Израилем соглашения» по сектору Газа, заявил представитель группировки Абу Убейда.

«Хамас» утверждает, что израильская армия препятствует доставке гуманитарной помощи в Газу и притесняет палестинцев, возвращающихся на север анклава. Группировка требует от Израиля «компенсации за прошлые нарушения», в противном случае освобождение заложников будет прервано.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев в анклаве. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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