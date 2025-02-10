Израиль обвинил «Хамас» в нарушении условий перемирия из-за заложников
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что решение палестинской группировки «Хамас» перенести дату освобождения израильских заложников является нарушением соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Его слова передает The Times of Israel.
«Я приказал Армии обороны Израиля быть наготове на самом высоком уровне для любого возможного сценария в Газе и защищать [приграничье] анклава», – сказал Кац. Он заявил, что Израиль не позволит вернуться к событиям 7 октября 2023 г.
Ранее «Хамас» отложил запланированный на 15 февраля обмен заложниками из-за «нарушения Израилем соглашения» по сектору Газа, заявил представитель группировки Абу Убейда.
«Хамас» утверждает, что израильская армия препятствует доставке гуманитарной помощи в Газу и притесняет палестинцев, возвращающихся на север анклава. Группировка требует от Израиля «компенсации за прошлые нарушения», в противном случае освобождение заложников будет прервано.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев в анклаве. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.