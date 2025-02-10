Израиль обвинил «Хамас» в нарушении условий перемирия из-за заложников

Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев в анклаве. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.