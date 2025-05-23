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В Кёльнском институте назвали пошлины США катастрофой для Германии

Ведомости

Импортные пошлины в 20%, объявленные президентом США Дональдом Трампом, станут экономической катастрофой для Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Кёльнского Института экономики ФРГ.

Авторы исследования обратили внимание, что общий экономический ущерб для ФРГ может составить в течение ближайших четырех лет около 200 млрд евро, для Евросоюза – порядка 750 млрд евро. В случае сохранения американских тарифов ВВП Германии в 2028 г. может оказаться примерно на 1,5% ниже, чем без пошлин.

2 апреля Трамп объявил о «зеркальных» пошлинах в отношении всех товаров из ЕС в 20%. 9 апреля страны объединения попали под 90-дневную отсрочку их действия. В течение этого времени действует ставка 10%. Брюссель успел утвердить ответ на американские пошлины в 25% на импорт стали и алюминия объемом 22 млрд евро в год. Однако позднее ЕС тоже решил отложить их введение.

23 мая президент США предложил ввести 50%-ые пошлины в отношении стран Евросоюза. По его мнению, переговоры по поводу торговли с объединением «ни к чему не ведут». Трамп указал, что ему не нужна торговая сделка с ЕС, так как условия уже установлены: или 50%-ый тариф, или компании должны будут сроить заводы в США. Он также подтвердил, что решение о пошлинах на поставляемые из ЕС товары вступает в силу 1 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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