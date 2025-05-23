В Кёльнском институте назвали пошлины США катастрофой для Германии

23 мая президент США предложил ввести 50%-ые пошлины в отношении стран Евросоюза. По его мнению, переговоры по поводу торговли с объединением «ни к чему не ведут». Трамп указал, что ему не нужна торговая сделка с ЕС, так как условия уже установлены: или 50%-ый тариф, или компании должны будут сроить заводы в США. Он также подтвердил, что решение о пошлинах на поставляемые из ЕС товары вступает в силу 1 июня.