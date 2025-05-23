В Кёльнском институте назвали пошлины США катастрофой для Германии
Импортные пошлины в 20%, объявленные президентом США Дональдом Трампом, станут экономической катастрофой для Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Кёльнского Института экономики ФРГ.
Авторы исследования обратили внимание, что общий экономический ущерб для ФРГ может составить в течение ближайших четырех лет около 200 млрд евро, для Евросоюза – порядка 750 млрд евро. В случае сохранения американских тарифов ВВП Германии в 2028 г. может оказаться примерно на 1,5% ниже, чем без пошлин.
2 апреля Трамп объявил о «зеркальных» пошлинах в отношении всех товаров из ЕС в 20%. 9 апреля страны объединения попали под 90-дневную отсрочку их действия. В течение этого времени действует ставка 10%. Брюссель успел утвердить ответ на американские пошлины в 25% на импорт стали и алюминия объемом 22 млрд евро в год. Однако позднее ЕС тоже решил отложить их введение.
23 мая президент США предложил ввести 50%-ые пошлины в отношении стран Евросоюза. По его мнению, переговоры по поводу торговли с объединением «ни к чему не ведут». Трамп указал, что ему не нужна торговая сделка с ЕС, так как условия уже установлены: или 50%-ый тариф, или компании должны будут сроить заводы в США. Он также подтвердил, что решение о пошлинах на поставляемые из ЕС товары вступает в силу 1 июня.