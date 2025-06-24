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Мерц: в Европе ошибались, игнорируя предупреждения стран Прибалтики о России

Ведомости

Европа совершила ошибку, игнорируя предупреждения стран Прибалтики о якобы угрозе со стороны России. Такое мнение выразил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая в бундестаге перед саммитом НАТО.

«Мы осознали эту ошибку. Пути назад нет. И поэтому я повторяю здесь еще раз: безопасность Литвы – это безопасность и Германии», – заявил он (цитата по РБК).

Кроме того, канцлер ФРГ пообещал сделать бундесвер самой сильной армией в Европе. По его словам, грядущий саммит НАТО станет историческим событием. Он объяснил это тем, что страны альянса могут принять решение вкладывать больше средств в безопасность в будущем.

Мерц считает, что в этой ситуации Германия должна взять на себя особую ответственность. В частности, по его мнению, страна должна обеспечить защиту союзников на восточном фланге.

Страны Прибалтики неоднократно заявляли о якобы имеющейся угрозе со стороны России. В марте Литва, Латвия, Эстония и Польша захотели выйти из Оттавской конвенции, известной как Договор о запрещении противопехотных мин. В заявлении обращалось внимание на якобы существенный рост военных угроз государствам, граничащим с Белоруссией и Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 24 июня говорил, что НАТО необходимо представить Россию как агрессора, чтобы решение об увеличении расходов на военные нужды до 5% ВВП стран – членов альянса было принято на саммите, который пройдет 24-25 июня в Гааге.

На пресс-конференции перед саммитом генсек НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопрос о причинах транслирования им сценария, при котором Россия нападет на страны альянса в ближайшее время. Он лишь сослался на общее беспокойство внутри альянса и слова высокопоставленных представителей западных стран. При этом генсек использовал абстрактные формулировки и ушел от конкретного ответа.

23 июня президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что страны Запада сами придумали страшилку о якобы возможном вторжении России, чтобы запугивать собственный народ и «вытаскивать» из него деньги.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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