Мерц: в Европе ошибались, игнорируя предупреждения стран Прибалтики о России
Европа совершила ошибку, игнорируя предупреждения стран Прибалтики о якобы угрозе со стороны России. Такое мнение выразил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая в бундестаге перед саммитом НАТО.
Кроме того, канцлер ФРГ пообещал сделать бундесвер самой сильной армией в Европе. По его словам, грядущий саммит НАТО станет историческим событием. Он объяснил это тем, что страны альянса могут принять решение вкладывать больше средств в безопасность в будущем.
Мерц считает, что в этой ситуации Германия должна взять на себя особую ответственность. В частности, по его мнению, страна должна обеспечить защиту союзников на восточном фланге.
Страны Прибалтики неоднократно заявляли о якобы имеющейся угрозе со стороны России. В марте Литва, Латвия, Эстония и Польша захотели выйти из Оттавской конвенции, известной как Договор о запрещении противопехотных мин. В заявлении обращалось внимание на якобы существенный рост военных угроз государствам, граничащим с Белоруссией и Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 24 июня говорил, что НАТО необходимо представить Россию как агрессора, чтобы решение об увеличении расходов на военные нужды до 5% ВВП стран – членов альянса было принято на саммите, который пройдет 24-25 июня в Гааге.
На пресс-конференции перед саммитом генсек НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопрос о причинах транслирования им сценария, при котором Россия нападет на страны альянса в ближайшее время. Он лишь сослался на общее беспокойство внутри альянса и слова высокопоставленных представителей западных стран. При этом генсек использовал абстрактные формулировки и ушел от конкретного ответа.
23 июня президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что страны Запада сами придумали страшилку о якобы возможном вторжении России, чтобы запугивать собственный народ и «вытаскивать» из него деньги.