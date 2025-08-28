РБК: на пост генпрокурора РФ выдвинут кандидатуру полпреда президента в СЗФО
Полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александра Гуцана выдвинут на пост генпрокурора РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Собеседники издания рассказали, что президент РФ Владимир Путин направит соответствующее представление на утверждение в Совет Федерации.
25 августа стало известно, что действующий генпрокурор РФ Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда. Пост был вакантным с 22 июля, когда умерла глава ВС Ирина Подносова. В заявлении Высшей квалификационной коллегии судей говорилось, что Краснов единственный подал соответствующее заявление.
Гуцан родился 6 июля 1960 г. в поселке Сиверская Гатчинского района Ленинградской области. В 1987 г. он окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. С 1987 г. работал в ленинградской прокуратуре. В 2000 г. стал помощником по особым поручениям замгенпрокурора в СЗФО. С 2005 г. занимал пост заместителя главного судебного пристава РФ. С 2018 г. – полпред президента РФ в СЗФО.