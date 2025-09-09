Протестующие в Непале подожгли здание авиакомпании Simrik Airlines
Протестующие в Непале подожгли здание авиакомпании Simrik Airlines, сообщила India Today.
Согласно материалам телеканала, здание подожгли из-за обвинений авиакомпании в предоставлении вертолетов для эвакуации чиновников.
Khabarhub сообщал, что участники беспорядков в Непале атаковали здания Верховного суда, офис генерального прокурора и окружной суд Катманду. Кроме того, протестующие подожгли здание парламента.
Ранее стало известно, что все 20 депутатов от Республиканской социалистической партии (RSP) Непала массово ушли в отставку. Премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли также подал в отставку.
8 сентября тысячи студентов и школьников собрались на улицах Катманду в знак протеста против коррупции и ограничений доступа к соцсетям. У здания парламента в столице Непала прошла акция «Революция поколения Z». Reuters писала, что протестующие строили баррикады и забрасывали полицию предметами, а силовики применили дубинки, водометы и резиновые пули. В район протестов была введена армия. По данным India Today, погибли 22 человека, более 250 получили ранения.