Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин прибыл на саммит СНГ

Началось заседание совета глав государств содружества в Душанбе
Ведомости

Президент России Владимир Путин приехала на саммит СНГ, передает корреспондент «Ведомостей».

Заседание совета глав государств содружества в Душанбе началось.

10 октября – последний день государственного визита Путина в Таджикистан. 9 октября глава государства провел переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном. Было подписано совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества, а также ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

Как прошла встреча Путина и Алиева после крушения азербайджанского самолета

Политика / Международные отношения

Кроме того, в Душанбе состоялась встреча Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В протокольной части переговоров российский лидер подробно рассказал о «наиболее чувствительной теме» – о трагедии с крушением самолетом Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» в декабре 2024 г.

Путин также принял участие в заседании саммита «Россия – Центральная Азия». На мероприятии он заявил, что Москва настроена в дальнейшем укреплять стратегическое партнерство и союзничество с государствами Центральной Азии.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь