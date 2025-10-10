Путин прибыл на саммит СНГ

10 октября – последний день государственного визита Путина в Таджикистан. 9 октября глава государства провел переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном. Было подписано совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества, а также ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве в сфере трудовой миграции.