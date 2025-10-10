Путин прибыл на саммит СНГ

Путин прибыл на саммит СНГНачалось заседание совета глав государств содружества в Душанбе
Президент России Владимир Путин приехала на саммит СНГ, передает корреспондент «Ведомостей».
Заседание совета глав государств содружества в Душанбе началось.
10 октября – последний день государственного визита Путина в Таджикистан. 9 октября глава государства провел переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном. Было подписано совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества, а также ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве в сфере трудовой миграции.
Кроме того, в Душанбе состоялась встреча Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В протокольной части переговоров российский лидер подробно рассказал о «наиболее чувствительной теме» – о трагедии с крушением самолетом Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» в декабре 2024 г.
Путин также принял участие в заседании саммита «Россия – Центральная Азия». На мероприятии он заявил, что Москва настроена в дальнейшем укреплять стратегическое партнерство и союзничество с государствами Центральной Азии.