Reuters: в ЕС опровергли возможность вступления Украины в блок к 2027 году

Чиновники в странах Евросоюза (ЕС) назвали «совершенно невозможным» стремление Украины вступить в объединение к 2027 г. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей ЕС.

«Эта целевая дата "совершенно невозможна"», – отметило издание. Как пишет автор материала, переговоры о вступлении в Евросоюз обычно занимают много лет.

12 декабря газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что версия плана по урегулированию украинского кризиса, которую предлагает Киев, подразумевает вступление страны в ЕС к январю 2027 г. Собеседники издания подчеркнули, что Украина еще официально не завершила ни один из 36 «изнурительных» этапов вступления в блок, поэтому такие сжатые сроки подорвут «основанный на заслугах» подход блока к приему новых членов.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия никогда не была против вступления Украины в ЕС. По его словам, Кремль был против только вступления Украины в НАТО.

