Reuters: в ЕС опровергли возможность вступления Украины в блок к 2027 году

12 декабря газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что версия плана по урегулированию украинского кризиса, которую предлагает Киев, подразумевает вступление страны в ЕС к январю 2027 г. Собеседники издания подчеркнули, что Украина еще официально не завершила ни один из 36 «изнурительных» этапов вступления в блок, поэтому такие сжатые сроки подорвут «основанный на заслугах» подход блока к приему новых членов.