Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников над Калужской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 украинских беспилотников над территориями Барятинского, Боровского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого муниципальных округов и на окраине Обнинска в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, сейчас на местах падения обломков БПЛА работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Росавиация 14 марта вводила ограничения на работу аэропорта Калуги («Грабцево»). Мера действовала в период с 0:48 мск до 3:49 мск. Позже, в 10:53 мск, ведомство вновь сообщило о введении соответствующих ограничений.
14 марта на подлете к Москве силы ПВО ликвидировали 16 украинских дронов, на местах падений БПЛА сейчас работают специалисты экстренных служб. В «Домодедово» и «Внуково» вводили ограничения на прием и выпуск рейсов.