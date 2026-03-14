Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников над Калужской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 украинских беспилотников над территориями Барятинского, Боровского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого муниципальных округов и на окраине Обнинска в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, сейчас на местах падения обломков БПЛА работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Росавиация 14 марта вводила ограничения на работу аэропорта Калуги («Грабцево»). Мера действовала в период с 0:48 мск до 3:49 мск. Позже, в 10:53 мск, ведомство вновь сообщило о введении соответствующих ограничений.

14 марта на подлете к Москве силы ПВО ликвидировали 16 украинских дронов, на местах падений БПЛА сейчас работают специалисты экстренных служб. В «Домодедово» и «Внуково» вводили ограничения на прием и выпуск рейсов.