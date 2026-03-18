Арагчи: верховный лидер Ирана здоров и держит ситуацию под контролем
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в хорошем состоянии здоровья и контролирует ситуацию в стране. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera.
«Насколько мне известно, у него были лишь легкие травмы, и он по-прежнему полностью здоров и держит ситуацию под контролем», – сказал он.
Прежний верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля 28 февраля, после чего его сын Моджтаба Хаменеи был избран преемником.
По данным The Telegraph, новый лидер случайно избежал гибели при атаке, в которой погибли его отец и другие родственники, так как вышел из здания в сад за несколько минут до ракетного удара.
15 марта президент США Дональд Трамп выражал сомнения в том, что Моджтаба Хаменеи жив, указывая на его отсутствие в публичном пространстве после прихода к власти. 12 марта Хаменеи обратился к нации со своим первым посланием. Но текст выступления был зачитан диктором, а не самим верховным лидером. Рахбар тогда выразил соболезнования семьям погибших сограждан и заявил о том, что Иран будет мстить США и Израилю.