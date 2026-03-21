Политика

Гутерриш: ООН поможет вновь открыть Ормузский пролив

Организация Объединенных Наций готова помочь в возобновлении судоходства через Ормузский пролив, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Его слова передает Politico. Гутерриш отметил, что международное сообщество уже выступало посредником в аналогичной сделке в Черном море между Россией и Украиной, позволившей в 2022 г. вывозить украинское зерно и удобрения.

«Моя главная цель – выяснить, возможно ли создать в Ормузском проливе условия, аналогичные тем, что были в прошлом», – заявил Гутерриш изданию Politico, отметив, что ООН ведет переговоры со странами Персидского залива, а также с Европейским советом по поводу текущей ситуации.

Зерновая сделка, заключенная в июле 2022 г. при посредничестве ООН и Турции, действовала на протяжении года. Россия, Украина, Турция и ООН договорились о создании безопасного морского коридора для экспорта сельскохозяйственных грузов из черноморских портов.

В 2023 г. Россия прекратила участие в Черноморской зерновой инициативе.

