Гутерриш: ООН поможет вновь открыть Ормузский пролив

Организация Объединенных Наций готова помочь в возобновлении судоходства через Ормузский пролив, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Его слова передает Politico. Гутерриш отметил, что международное сообщество уже выступало посредником в аналогичной сделке в Черном море между Россией и Украиной, позволившей в 2022 г. вывозить украинское зерно и удобрения.