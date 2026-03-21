США за три недели войны поразили более 8000 целей в Иране, включая 130 судов
Американские военные за три недели военной операции против Ирана нанесли удары по более чем 8000 военных объектов, включая 130 иранских судов. Об этом заявил глава Центрального командования вооруженных сил США адмирал Брэд Купер. Его слова приводит The New York Times.
В четырехминутном видео с оперативным обзором Купер сообщил, что в результате ударов иранский флот фактически утратил боеспособность.
«Их флот не выходит в море. Их тактические истребители не летают, и они утратили возможность запускать ракеты и беспилотники с той высокой интенсивностью, которая наблюдалась в начале конфликта», – заявил американский адмирал.
По словам Купера, авиаудары по подземным ракетным базам и хранилищам вдоль южного побережья Ирана «подорвали» способность Тегерана препятствовать коммерческому судоходству через Ормузский пролив. При этом глава Центрального командования не сообщил подробностей о том, как и когда США и их союзники планируют полностью открыть пролив.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Организация Объединенных Наций готова помочь в возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Он напомнил, что международное сообщество уже имело опыт посредничества в подобной сделке – речь идет о черноморской инициативе 2022 г., позволившей вывозить украинское зерно и удобрения.