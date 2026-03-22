Иранский генерал Абдоллахи объявил о переходе от обороны к наступлению
Иран перешел от обороны к наступлению. Об этом объявил командующий иранским центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи, передает Financial Times.
Генерал указал, что иранские силы производят современное оружие, которое «поможет нарушить расчеты противника». «Враги в какой-то степени осознали это, мы продолжим эту тенденцию, и она преподнесет новые сюрпризы на поле боя», – сказал он.
22 марта Иран второй день подряд нанес удар по израильскому аэропорту «Бен-Гурион». Накануне удары были совершены по военной инфраструктуре воздушной гавани. Заявлялось, что дроны поразили топливные склады и места базирования самолетов-заправщиков истребителей ВВС Израиля.
Также иранские силы обстреляли американо-британскую базу в Индийском океане, которая находится в 3810 км от побережья Ирана. База Диего-Гарсия является ключевым аэродромом для американского флота тяжелых бомбардировщиков и долгое время служит важным перевалочным пунктом для операций США на удаленных театрах военных действий.