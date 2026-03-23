Лавров обсудил с Аракчи ситуацию в регионе Персидского залива
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провели телефонный разговор. Тема беседы касалась ситуации в зоне Персидского залива, «обвально деградировавшей в результате агрессии США и Израиля». Разговор состоялся по инициативе иранской стороны, сообщило российское ведомство.
Особое внимание было уделено растущей опасности расширения конфликта на территорию Каспийского моря. Обе стороны выразили озабоченность этим развитием событий. Москва настаивает на немедленном прекращении военных действий и переходе к политическому диалогу, который должен учитывать законные интересы всех участников конфликта, особенно Ирана. Данная позиция будет последовательно отстаиваться Россией на заседаниях Совета Безопасности ООН, подчеркнул российский министр.
В ходе переговоров Лавров также осудил возможные военные действия США и Израиля против ядерных объектов Ирана, в частности, против атомной электростанции «Бушер». По его словам, подобные удары представляют серьезную угрозу для российских специалистов, работающих на объектах, а также могут привести к масштабной экологической катастрофе в регионе.
В ответ представитель Ирана выразил искреннюю признательность российскому правительству за существенную поддержку, которую исламская республика получает в дипломатической сфере, а также за предоставление гуманитарной помощи.
Президент США Дональд Трампа 22 марта пригрозил, что «ударит и уничтожит» иранские электростанции, начиная с самой крупной, если Ормузский пролив не будет открыт Тегераном в течение 48 часов. Всего, по данным Bloomberg, в Иране функционируют порядка 98 крупных электростанций, работающих на природном газе.
Угрозы лидера США последовали вскоре после того, как Иран нанес ракетный удар по израильским городам Димона и Арад, недалеко от которых находятся ядерный реактор и центр ядерных исследований.
23 марта Трамп объявил об отмене ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после переговоров с Тегераном. По словам американского лидера, США и Иран за последние два дня провели «очень хорошие и продуктивные переговоры о полном и конечном разрешении враждебных отношений на Ближнем Востоке». Глава Белого дома подчеркнул, что речь идет о пятидневном прекращении атак «в зависимости от успеха продолжающихся встреч и обсуждений».