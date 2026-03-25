Политика /

Самолет с российскими депутатами вылетел из аэропорта Вашингтона

Ведомости

Самолет с российской парламентской делегацией на борту вылетел из Вашингтона в Нью-Йорк, где может сделать промежуточную посадку и отправиться в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

26 марта парламентарии встретились с американскими конгрессменами. Поездка состоялась по инициативе республиканки Анны Паулины Луны, члена палаты представителей.

«Есть контакт. Работаем дальше»: что депутаты Госдумы делали в США

Зампредседателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») после встречи назвал развитие диалога стран по экономике «достаточно плодотворным». Он также рассказал, что визит готовился в закрытом режиме, чтобы избежать провокаций сил, «стремящихся втравить США в расширение поддержки Украине». Подготовка началась еще в декабре.

На встрече стороны обсудили восстановление прямого авиасообщения между странами, упрощение визовых процедур, возвращение российских спортсменов на Олимпийские игры, возобновление программ студенческого обмена, а также расширение гуманитарных и культурных связей.

На следующий день российские депутаты провели переговоры с делегатами от американского правительства.

