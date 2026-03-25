Самолет с российскими депутатами вылетел из аэропорта Вашингтона
Самолет с российской парламентской делегацией на борту вылетел из Вашингтона в Нью-Йорк, где может сделать промежуточную посадку и отправиться в Москву. Об этом сообщает ТАСС.
26 марта парламентарии встретились с американскими конгрессменами. Поездка состоялась по инициативе республиканки Анны Паулины Луны, члена палаты представителей.
Зампредседателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») после встречи назвал развитие диалога стран по экономике «достаточно плодотворным». Он также рассказал, что визит готовился в закрытом режиме, чтобы избежать провокаций сил, «стремящихся втравить США в расширение поддержки Украине». Подготовка началась еще в декабре.
На встрече стороны обсудили восстановление прямого авиасообщения между странами, упрощение визовых процедур, возвращение российских спортсменов на Олимпийские игры, возобновление программ студенческого обмена, а также расширение гуманитарных и культурных связей.
На следующий день российские депутаты провели переговоры с делегатами от американского правительства.