США возобновляют работу посольства в Венесуэле с 30 марта

Бывший президент Николас Мадуро с супругой был задержан и вывезен в США в ночь на 3 января, где ему предъявлены обвинения в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. На судебном заседании в Нью-Йорке он назвал себя действующим главой государства и отказался признать вину. В настоящее время обязанности президента Венесуэлы исполняет Делси Родригес. До этого она занимала пост исполнительного вице-президента.