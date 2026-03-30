США возобновляют работу посольства в Венесуэле с 30 марта

Ведомости

США с 30 марта возобновят работу своего посольства в Венесуэле. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ госдепартамента.

«Возобновление работы посольства США в Каракасе является ключевой вехой в реализации трехэтапного плана президента для Венесуэлы», – заявил представитель госдепа Томми Пиготт.

В ведомстве отметили, что восстановление дипмиссии позволит Вашингтону напрямую взаимодействовать с временным правительством, гражданским обществом и бизнесом страны.

Госсекретарь Марко Рубио до этого заявлял, что у США есть план урегулирования ситуации в Венесуэле, предусматривающий экономическую и политическую стабилизацию, а затем формирование демократического правительства.

Бывший президент Николас Мадуро с супругой был задержан и вывезен в США в ночь на 3 января, где ему предъявлены обвинения в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. На судебном заседании в Нью-Йорке он назвал себя действующим главой государства и отказался признать вину. В настоящее время обязанности президента Венесуэлы исполняет Делси Родригес. До этого она занимала пост исполнительного вице-президента.

26 марта президент США Дональд Трамп заявлял, что против Мадуро могут быть выдвинуты дополнительные обвинения. «На него подали в суд лишь за ничтожную часть тех преступлений, которые он совершил», – пояснял американский лидер.

29 марта находящийся под стражей в США Мадуро поблагодарил своих сторонников за поддержку. В соцсети X он сообщил, что получил от соотечественников множество сообщений, писем и молитв. Мадуро заявил, что каждое слово поддержки придает ему духовных сил.

