Путин поздравил лидеров иностранных государств с Днем Победы
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам ряда иностранных государств по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Поздравления были направлены руководителям Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.
В своих обращениях Путин подчеркнул, что в День Победы Россия отдает дань уважения поколениям, которые сражались на фронте и трудились в тылу во время Великой Отечественной войны. Президент также передал слова признательности ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им здоровья, бодрости духа и долголетия.
В обращениях к народам Грузии и Молдавии Путин призвал сохранить память о событиях военных лет и передавать следующим поколениям традиции дружбы и взаимопомощи между народами.
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что на празднование Дня Победы 9 мая в Москву прибудут ряд иностранных лидеров.
9 мая иностранные гости примут участие в торжественных мероприятиях. В 9:45 состоится официальная церемония встречи с президентом России, после чего делегации проследуют на Красную площадь на парад Победы. После парада Путин вместе с зарубежными лидерами и ветеранами возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Затем в Кремле пройдет торжественный прием от имени президента России.