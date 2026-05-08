CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,28-0,12%RGBITR779,88-0,09%
Политика

На подлете к Москве уничтожили еще два беспилотника

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали над Москвой еще два украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Информации о пострадавших или повреждениях нет. На месте падения обломков работают экстренные службы. Всего за 8 мая было ликвидировано 43 дрона, которые пытались атаковать Москву.

На фоне попыток ударов Росавиация временно ограничивала работу столичных аэропортов. Сейчас «Внуково» работает по расписанию. Воздушная гавань закрывалась несколько раз за сутки в целях безопасности. «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

По данным Минобороны России, средства ПВО сбили 145 украинских беспилотников с 7:00 до 14:00 мск 8 мая. Атаки были отражены над Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Пермским, Краснодарским, Ставропольским краями, Крымом, Адыгеей, Чечней, Черным и Азовским морями.

