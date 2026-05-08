IRAO3,135-0,05%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,28-0,12%RGBITR779,88-0,09%
Политика

В Кремле рассказали о планах президентов Казахстана и Узбекистана на 9 Мая

Они присоединятся к участию в торжествах в Москве
Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев присоединятся к участию в торжествах по случаю Дня Победы в Москве. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков рассказал, что президент России Владимир путин сегодня вечером пообщается с ними и лидером Белоруссии Александром Лукашенко на дружеском обеде. 9 мая все лидеры будут присутствовать на параде на Красной площади, а также примут участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата и в других торжественных мероприятиях.

Ранее стало известно, что Токаев и Мирзиёев примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы во Второй мировой войне.

Также запланирована отдельная встреча Токаева с Путиным. Ожидается, что стороны обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии визита Путина в Казахстан, который намечен на конец мая.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что на 9 Мая в Москву также прибудут президенты Абхазии Бадра Гунба, Лаоса – Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, руководство Республики Сербской во главе с президентом Синишей Караном, а также бывший глава республики Милорад Додик. Кроме того, Москву посетят премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

