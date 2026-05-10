Эрдоган посетит Казахстан с государственным визитом 13-14 мая

Токаев прибыл в Москву в преддверии 9 мая для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Токаев и президент России Владимир Путин провели отдельную встречу. Они обсудили ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии визита российского лидера в Казахстан, который намечен на конец мая. В феврале Путин подтвердил свое участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане.