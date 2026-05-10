Эрдоган посетит Казахстан с государственным визитом 13-14 мая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Астану с государственным визитом по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба казахстанского лидера. Визит состоится 13-14 мая.

В ходе визита главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Казахстаном и Турцией. Отдельное внимание будет уделено торгово-экономическому сотрудничеству и реализации совместных проектов.

Президенты также проведут шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между двумя странами.

Токаев прибыл в Москву в преддверии 9 мая для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Токаев и президент России Владимир Путин провели отдельную встречу. Они обсудили ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии визита российского лидера в Казахстан, который намечен на конец мая. В феврале Путин подтвердил свое участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане.

