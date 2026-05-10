RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RGBITR780,2-0,05%
Microsoft столкнулась с задержкой строительства дата-центра на $1 млрд в Кении

Строительство крупного дата-центра Microsoft в Восточной Африке откладывается из-за споров с правительством Кении о запросе компании на гарантированные объемы закупок мощностей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Microsoft и ее партнер, технологический конгломерат G42 из Абу-Даби, попросили правительство Кении взять на себя обязательство ежегодно оплачивать определенный объем мощностей центра. Когда правительство не смогло предоставить гарантии на запрошенном уровне, переговоры зашли в тупик. Группа может в итоге принять решение о сокращении масштабов проекта.

Представители Microsoft и G42 отказались от комментариев агентству. При этом главный секретарь министерства информации Кении Джон Тануи заявил, что переговоры продолжаются, а проект не закрыт и не отозван, однако масштаб дата-центра требует дополнительной структуризации. Вопросы энергоснабжения также остаются в стадии обсуждения.

Соглашение, заключенное в 2024 г., предусматривало создание дата-центра мощностью 100 МВт (с возможностью расширения до 1 ГВт) стоимостью $1 млрд, работающего на геотермальной энергии. Президент Кении Уильям Руто отмечал, что проект потребует таких объемов энергии, что «пришлось бы отключить половину страны для его питания». При этом представитель президента подчеркнул: его слова не означают приостановку проекта, а лишь фиксируют необходимость решения проблемы дефицита энергии.

Тем временем переговоры по проекту мощностью 60 МВт с местным разработчиком EcoCloud продолжаются. Дата-центр должен был стать главным элементом стратегии Microsoft по развитию искусственного интеллекта в Кении и конкуренции с китайскими технологическими компаниями в Африке. Для G42 проект был символом амбиций по расширению за пределы ОАЭ, а Microsoft позиционировала его как «крупнейший шаг в развитии цифровых технологий в истории Кении».

