Microsoft столкнулась с задержкой строительства дата-центра на $1 млрд в Кении
Microsoft и ее партнер, технологический конгломерат G42 из Абу-Даби, попросили правительство Кении взять на себя обязательство ежегодно оплачивать определенный объем мощностей центра. Когда правительство не смогло предоставить гарантии на запрошенном уровне, переговоры зашли в тупик. Группа может в итоге принять решение о сокращении масштабов проекта.
Представители Microsoft и G42 отказались от комментариев агентству. При этом главный секретарь министерства информации Кении Джон Тануи заявил, что переговоры продолжаются, а проект не закрыт и не отозван, однако масштаб дата-центра требует дополнительной структуризации. Вопросы энергоснабжения также остаются в стадии обсуждения.
Соглашение, заключенное в 2024 г., предусматривало создание дата-центра мощностью 100 МВт (с возможностью расширения до 1 ГВт) стоимостью $1 млрд, работающего на геотермальной энергии. Президент Кении Уильям Руто отмечал, что проект потребует таких объемов энергии, что «пришлось бы отключить половину страны для его питания». При этом представитель президента подчеркнул: его слова не означают приостановку проекта, а лишь фиксируют необходимость решения проблемы дефицита энергии.
Тем временем переговоры по проекту мощностью 60 МВт с местным разработчиком EcoCloud продолжаются. Дата-центр должен был стать главным элементом стратегии Microsoft по развитию искусственного интеллекта в Кении и конкуренции с китайскими технологическими компаниями в Африке. Для G42 проект был символом амбиций по расширению за пределы ОАЭ, а Microsoft позиционировала его как «крупнейший шаг в развитии цифровых технологий в истории Кении».