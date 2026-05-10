В США допустили отмену федерального налога на бензин

В США допустили отмену федерального налога на бензинМинистр энергетики Райт заявил, что администрация Трампа «открыта для любых идей»
Администрация президента США Дональда Трампа «открыта для любых идей» по снижению цен на бензин. В том числе речь про отмену федерального налога. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, передает NBC News.
На вопрос, поддержит ли Райт отмену федерального налога на бензин, министр ответил, что «администрация поддерживает все меры, которые могут быть приняты для снижения цен на бензин и других цен для американцев».
«Мы открыты для любых идей», – сказал Райт, когда речь зашла о возможной готовности Трампа отменить федеральный налог на бензин, составляющий около 18 центов за галлон.
В марте демократы в конгрессе внесли законопроект о временной отмене налога на бензин до октября. Райт не стал комментировать, могут ли средние цены на бензин достичь $5 за галлон.
В конце марта средняя стоимость бензина в США превысила $4 за галлон. Это произошло впервые с августа 2022 г. в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, писала The New York Times. В автомобильном клубе ААА подсчитали, что с конца февраля цена на бензин увеличилась примерно на 35%.