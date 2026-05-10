Румынский евродепутат разорвала флаг ЕС в День Европы
Глава оппозиционной партии «SOS Румыния» Диана Шошоакэ в День Европы обнародовала видеозапись, где она и ее сторонники разрывают флаг Европейского союза (ЕС). Политик призвала соотечественников не праздновать «это свинство», а отмечать свои национальные праздники.
«Люди должны знать, что им нужно праздновать: не свинство Дня Европы, давайте праздновать свои вещи», – написала Шошоакэ (цитата по «РИА Новости»).
Шошоакэ выразила возмущение тем, что румыны чтят Европу, которая, по ее словам, «ногами попирает» страну, и предложила вместо этого чествовать День независимости Румынии. В соцсетях депутат пояснила, что такой акцией она «хотела получить свою часть Европы, забрать свою Румынию».
В 2023 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 9 мая на Украине Дня Европы. Еврокомиссия приветствовала это решение.