Москалькова представит Путину ежегодный доклад о правах человека
Президент РФ Владимир Путин примет с ежегодным докладом уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову. Об этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Она покидает этот пост. Это ее заключительный доклад», – пояснил представитель Кремля, отметив, что это всегда обстоятельный и очень важный разговор.
Предыдущий доклад Москалькова представила Путину в июне 2025 г. Тогда она заявляла, что основное внимание в работе института уполномоченного по правам человека в России уделяется вопросам участников спецоперации и членов их семей.
21 апреля завершился второй пятилетний срок Москальковой на посту. Согласно законодательству, она продолжит исполнять обязанности до назначения нового омбудсмена, которого Госдума должна утвердить не позднее 21 мая.
Источники «Ведомостей» сообщали, что властями обсуждалась возможность сохранить Москалькову на посту и после второго срока, несмотря на действующее ограничение. Для этого рассматривались варианты внесения изменений в законодательство. При этом сама Москалькова выразила желание покинуть должность после завершения второго срока.
Собеседники «Ведомостей» также сообщали, что в «Единой России» рассматривают возможность включения Москальковой в список кандидатов на выборах в Госдуму. 25 марта Песков заявлял, что Путин примет решение о том, какую новую должность предложить ей.