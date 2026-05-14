Папа римский раскритиковал рост военных расходов в Европе

По данным издания, понтифик, выступая в одном из университетов Рима, отметил, что за последний год военные расходы в мире, особенно в Европе, существенно выросли. Он подчеркнул, что перевооружение не следует автоматически приравнивать к обороне, если оно усиливает напряженность и нестабильность, сокращает инвестиции в образование и здравоохранение, а также ослабляет доверие к дипломатии.