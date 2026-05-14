Папа римский раскритиковал рост военных расходов в Европе

Ведомости

Папа римский Лев XIV выступил с критикой увеличения оборонных расходов в странах Европы, заявив, что подобные решения могут ослаблять доверие к дипломатическим механизмам. Об этом сообщает RAI News.

По данным издания, понтифик, выступая в одном из университетов Рима, отметил, что за последний год военные расходы в мире, особенно в Европе, существенно выросли. Он подчеркнул, что перевооружение не следует автоматически приравнивать к обороне, если оно усиливает напряженность и нестабильность, сокращает инвестиции в образование и здравоохранение, а также ослабляет доверие к дипломатии.

Отдельно Лев XIV обратил внимание на развитие и применение технологий искусственного интеллекта в военной и гражданской сферах. Он призвал следить за их использованием, чтобы цифровые решения не приводили к размыванию личной ответственности человека за принимаемые решения.

Президент Словакии Петер Пеллегрини, выступая перед журналистами на полях саммита «Бухарестской девятки» 13 мая, заявил, что республика поставляет Украине боеприпасы в объемах, исчисляемых миллионами единиц, и в дальнейшем планирует увеличить эти поставки. По его словам, поставки осуществляются на коммерческой основе. Он отметил, что объемы уже достигли миллионов единиц и в будущем будут расти. Президент подчеркнул, что развитие оборонной промышленности стало одним из приоритетов экономической политики страны.

11 мая министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия и Украина планируют совместное производство беспилотников с дальностью полета до 1500 км. До этого сообщалось, что Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. По данным газеты Die Welt, глава минобороны Германии проводил переговоры о расширении военно-технического сотрудничества между Берлином и Киевом.

