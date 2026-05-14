Песков: дело Ермака не повлияет на мирные переговоры по Украине
Дело экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака не повлияет на мирные переговоры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, в Москве не следят за расследованием в отношении Ермака, поскольку это «не вопрос российской повестки дня».
«Это больше проблема – если действительно судом будет доказано, что это коррупция, – это вопрос, наверное, самого киевского режима и вопрос тех, кто давал ему деньги, то есть чьи деньги разворовали», – сказал Песков.
Высший антикоррупционный суд Украины арестовал 14 мая экс-руководителя офиса президента Андрея Ермака на 60 дней с возможностью внести за него залог в 140 млн гривен ($3,19 млн), при этом суд уменьшил сумму залога примерно на $1 млн в долларовом эквиваленте.
Ермак проходит по делу о легализации 460 млн гривен ($10,4 млн). По версии Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), он был членом преступной группировки, которая финансировала строительство элитной недвижимости под Киевом за счет фиктивных фирм и отмытых после коррупционных преступлений средств, в том числе связанных с государственной энергетической компанией «Энергоатом».
В марте 2026 г. Песков указывал, что трехсторонние переговоры с участием США поставлены на паузу. В конце апреля Россия предложила перемирие на День Победы, а позже стороны согласовали прекращение огня на 9–11 мая. 9 мая Путин заявил, что конфликт на Украине близится к завершению.