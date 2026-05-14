Министр обороны Израиля допустил скорое возобновление операции против Ирана
Министр обороны Израиля Исраэль Кац допустил скорое возобновление операции против Ирана. Его слова передает Epoch.
По словам Каца, за последний год Иран «понес чрезвычайно тяжелые удары», которые отбросили страну «назад во всех сферах».
При этом министр подчеркнул, что задачи Израиля еще не выполнены. «Мы должны завершить цели кампании таким образом, чтобы Иран больше не стал угрозой существованию Израиля, США и свободного мира на поколения вперед», – заявил Кац.
Он также отметил, что Израиль готов к тому, что «в ближайшее время» ему снова придется действовать для достижения этих целей.
12 мая The Wall Street Journal сообщала, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) атаковали Иран в момент установления перемирия. Издание отмечает, что в числе ударов, которые Абу-Даби публично не признал, была атака на нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван в Персидском заливе в начале апреля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что конфликт в Иране не окончен: из страны нужно вывезти высокообогащенный уран и демонтировать иранские предприятия по обогащению ресурса.
По словам Нетаньяху, ядерный потенциал Ирана теперь «во многом» ослаблен, как и его прокси-силы в других странах и возможности по производству ракет. «Но все это никуда не делось, и нам еще многое предстоит сделать», – заявил израильский премьер.