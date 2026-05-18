Лихачев: странам Восточной Европы пора озаботиться ситуацией с ударами по ЗАЭС
Лидерам в Восточной Европе пора озаботиться ударами по району Запорожской атомной электростанции, так как их страны находятся рядом, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
«Удары по этому району опасны в первую очередь для них», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Россия при этом делает все возможное, чтобы держать ситуацию с ЗАЭС под контролем, добавил Лихачев.
17 мая вооруженные силы Украины атаковали территорию ЗАЭС. Артиллерийскому обстрелу подвергся транспортный цех станции. Повреждения также получили кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала.