Политика

Лихачев: странам Восточной Европы пора озаботиться ситуацией с ударами по ЗАЭС

Ведомости

Лидерам в Восточной Европе пора озаботиться ударами по району Запорожской атомной электростанции, так как их страны находятся рядом, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Удары по этому району опасны в первую очередь для них», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Россия при этом делает все возможное, чтобы держать ситуацию с ЗАЭС под контролем, добавил Лихачев.

17 мая вооруженные силы Украины атаковали территорию ЗАЭС. Артиллерийскому обстрелу подвергся транспортный цех станции. Повреждения также получили кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала.

Накануне ВСУ ударили дроном по Запорожской АЭС, он упал вблизи энергоблоков. Станция продолжила работу в обычном режиме. В тот же день глава Лихачев заявил, что в Энергодаре из-за атак со стороны ВСУ полностью парализована работа обеих автозаправочных станций.

