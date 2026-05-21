Посол РФ в Гаване: США ищут предлоги для усиления напряженности вокруг Кубы
Обвинения, выдвинутые против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, являются частью политики США по усилению давления на страну. Об этом заявил посол России на Кубе Виктор Коронелли.
По его словам, принимаемые США меры «лишь демонстрируют желание найти предлоги для обострения напряженности вокруг острова».
20 мая Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника писало, что США выдвинули обвинения против Кастро на фоне курса президента Дональда Трампа на смену власти на Кубе. Коммунистическое руководство страны сохраняет контроль над государством со времен революции 1959 г., которую возглавил Фидель Кастро. По данным агентства, предъявление обвинений иностранным лидерам со стороны США остается редкой практикой.
16 мая The New York Times сообщала, что Вашингтон может применить в отношении Кастро «венесуэльский сценарий». В январе экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были похищены и вывезены в США, где против них выдвинули обвинения в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия.