Трамп проведет закрытое совещание с американской разведкой

18 мая Трамп заявлял, что отказался от запланированного на 19 мая военного удара по Ирану после просьб лидеров Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Глава Белого дома также подчеркнул, что США готовы «в любой момент» перейти к «полномасштабному крупномасштабному наступлению» на Иран, если стороны не смогут достичь приемлемого соглашения. По его словам, возможная сделка должна предусматривать полный отказ Ирана от ядерного оружия.