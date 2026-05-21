Трамп проведет закрытое совещание с американской разведкой
Президент США Дональд Трамп проведет закрытое совещание с разведкой страны 21 мая. Об этом говорится в расписании американского лидера.
Встреча запланирована на 10:00 по местному времени (17:00 мск).
18 мая Трамп заявлял, что отказался от запланированного на 19 мая военного удара по Ирану после просьб лидеров Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Глава Белого дома также подчеркнул, что США готовы «в любой момент» перейти к «полномасштабному крупномасштабному наступлению» на Иран, если стороны не смогут достичь приемлемого соглашения. По его словам, возможная сделка должна предусматривать полный отказ Ирана от ядерного оружия.
19 мая Трамп заявил, что США могут нанести новый удар по Ирану уже 22 мая либо в течение нескольких последующих дней. Он выразил надежду, что эскалации удастся избежать.