Песков: ядерное оружие не принесет странам Прибалтики безопасности

30 июня стало известно, что Литва рассматривает возможность снять запрет на размещение в стране ядерного оружия, прописанный в конституции. Кандидат в премьер-министры социал-демократ Миндаугас Синкявичюс считает, что из соображений политической корректности следует вычеркнуть из конституции данный запрет, так как конституции соседних стран «ничего об этом – ни да, ни нет – не говорят».