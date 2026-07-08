Песков: ядерное оружие не принесет странам Прибалтики безопасности
Прибалтика будет гнаться за тем, чтобы успеть за Финляндией принять решение на размещение ядерного оружия внутри страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос о том, известно ли президенту России Владимиру Путину об исключении конституционного запрета на размещение ядерного оружия на территории Литвы, представитель Кремля ответил, что раньше об этом не слышал. Песков отметил такое решение за Финляндией.
По словам пресс-секретаря, такое решение не улучшит безопасность стран. «Наоборот, это существенно повысит уровень опасности для них, потому что в отношении таких стран будут приниматься контрмеры с тем, чтобы мы могли обеспечить наши интересы», – подчеркнул Песков.
30 июня стало известно, что Литва рассматривает возможность снять запрет на размещение в стране ядерного оружия, прописанный в конституции. Кандидат в премьер-министры социал-демократ Миндаугас Синкявичюс считает, что из соображений политической корректности следует вычеркнуть из конституции данный запрет, так как конституции соседних стран «ничего об этом – ни да, ни нет – не говорят».
17 июня парламент Финляндии одобрил отмену запрета на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия в стране. Президент Финляндии Александр Стубб позже внес эти поправки в закон об атомной энергии.
В МИД РФ пригрозили мерами в ответ на решение Финляндии снять запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. При этом Песков называл ядерное сдерживание единственным фактором, предохраняющим мир от глобальной войны.