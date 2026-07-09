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Пашинян объяснил жесткость задержания Царукяна

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал вопрос о задержании бизнесмена Гагика Царукяна и действиях правоохранителей во время операции в его особняке. Об этом сообщил «Sputnik Армения».

Пашинян, отвечая на вопрос о том, почему сотрудники силовых органов уложили Царукяна на пол и чем была обусловлена такая демонстрация, заявил, что в Армении на протяжении последних восьми лет судебная система не смогла привлечь к ответственности людей, которые «считают себя избранными». По его словам, теперь власти намерены восполнить упущенное.

7 июля Следственный комитет Армении опубликовал видеоматериал о проведении операции в доме Царукяна. Ролик был представлен в момент, когда судья объявил решение об аресте бизнесмена. На кадрах показано, как несколько сотрудников силовых структур задерживают 69-летнего предпринимателя и укладывают его на пол.

В этот же день адвокат Царукяна Ерем Саркисян сообщил ТАСС, что суд общей юрисдикции Еревана арестовал на два месяца лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения». Следствие инкриминирует Царукяну пособничество мошенничеству и легализацию денежных средств в особо крупном размере.

9 июня сообщалось, что в отношении Царукяна возбудили уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Тогда же, по данным агентства «Sputnik Армения», политику запретили покидать страну.

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