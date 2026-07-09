Пашинян объяснил жесткость задержания Царукяна

Пашинян, отвечая на вопрос о том, почему сотрудники силовых органов уложили Царукяна на пол и чем была обусловлена такая демонстрация, заявил, что в Армении на протяжении последних восьми лет судебная система не смогла привлечь к ответственности людей, которые «считают себя избранными». По его словам, теперь власти намерены восполнить упущенное.