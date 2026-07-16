Песков: для России назначение нового премьер-министра Украины не имеет значения

Отдельно представитель Кремля сказал, что отставка министра обороны Украины Михаила Федорова также никакого значения не имеет. Для РФ главное, чтобы был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование, отметил он.