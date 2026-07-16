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Песков: для России назначение нового премьер-министра Украины не имеет значения

Ведомости

Для России назначение нового премьер-министра Украины не несет принципиального значения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что Москве известны структурные изменения в украинском руководстве. По его словам, российской стороне важнее урегулирование конфликта на Украине и обеспечение собственных интересов.

Отдельно представитель Кремля сказал, что отставка министра обороны Украины Михаила Федорова также никакого значения не имеет. Для РФ главное, чтобы был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование, отметил он.

16 июля Верховная рада Украины назначила председателя правления госкомпании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого на должность премьер-министра страны. Его кандидатуру поддержали 289 народных депутатов. В этот же день представление о назначении Корецкого на должность премьер-министра страны в Раду внес президент Украины Владимир Зеленский. 14 июля депутаты Рады отправили в отставку премьера Юлию Свириденко и правительство. «За» отставку проголосовали 258 парламентариев.

Федоров подтвердил свою отставку 15 июля. О том, что Зеленский намерен отправить в отставку Федорова, писала газета Financial Times. Издание отмечало, что руководитель оборонного ведомства на посту препятствовал попыткам использовать оборонный бюджет страны в коррупционных целях.  Он также несколько раз блокировал попытки направить выгодные государственные оборонные контракты заранее определенным компаниям.

Следом за Федоровым 16 июля в отставку подал замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров, поскольку он считает неправильным решение уволить главу Минобороны.

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