Wildberries приостановил работу логоцентра в Екатеринбурге на фоне атак ВСУ

В ходе атаки беспилотников ВСУ на склады в подмосковной Электростали и городе Котовск в Тамбовской области Wildberries мог потерять логистические мощности примерно на 350 000 кв. м, подсчитали специально для «Ведомостей» два консультанта по недвижимости. Это, по их словам, соответствует примерно 7% всех складских площадей компании. По их оценке, стоимость самих логопарков превышает 20 млрд руб., но с учетом оборудования и находившихся на объектах товарных запасов общий ущерб может достигать 50 млрд руб.