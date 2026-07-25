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Wildberries приостановил работу логоцентра в Екатеринбурге на фоне атак ВСУ

Комплекс не пострадал
Ася Султанова

Wildberries эвакуировал персонал на логистическом объекте в Екатеринбурге из-за атаки БПЛА, сообщает пресс-служба RWB. Комплекс не пострадал. Его работу временно приостановили, в ближайшее время она будет возобновлена в обычном режиме.

Как сообщил губернатор региона Денис Паслер, в результате атаки БПЛА объекты инфраструктуры и экономики не пострадали. Людей вывели из зоны, пострадавших нет. В Екатеринбурге после падения обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 кв.м в Чкаловском районе. Все оперативные службы работают на месте. Пожар удалось локализовать, угрозы распространения огня нет. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий.

В ночь на 24 июля никто не пострадал при ударах ВСУ по объектам Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В Санкт-Петербурге временно приостановили работу двух складов в Шушарах и Уткиной заводи.

Товары на складе Wildberries в Котовске вернутся в продажу

Бизнес / Торговля и услуги

Wildberries после атак ВСУ перераспределяет товары по другим логистическим объектам для поддержки экономической устойчивости партнеров. Представители малого и среднего бизнеса, чьи товары пострадали в результате атак на логистические центры, получили кредитные каникулы от «WB банка» и МКК «WB финанс» (выдает займы селлерам). В ночь на 18 июля беспилотники ВСУ нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске погибли семь сотрудников склада Wildberries, в Электростали – один.

В ходе атаки беспилотников ВСУ на склады в подмосковной Электростали и городе Котовск в Тамбовской области Wildberries мог потерять логистические мощности примерно на 350 000 кв. м, подсчитали специально для «Ведомостей» два консультанта по недвижимости. Это, по их словам, соответствует примерно 7% всех складских площадей компании. По их оценке, стоимость самих логопарков превышает 20 млрд руб., но с учетом оборудования и находившихся на объектах товарных запасов общий ущерб может достигать 50 млрд руб.

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