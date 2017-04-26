Объявлен новый конкурс на реставрацию здания Петербургской консерватории

До конца года надо завершить работы, которые начали «Стройфасад» и «Балтстрой»

Вчера объявлен конкурс на продолжение реконструкции и реставрации основного здания Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова на Театральной площади, 3. Объявление о нем опубликовано на сайте госзаказа. Максимальная стоимость контракта – 606,2 млн руб. В списке необходимых работ значатся: демонтаж кровли и конструкций, реконструкция перекрытий, ремонт лестниц, реставрация фасадов, внутренняя отделка, устройство огнезащиты конструкций и инженерных сетей и т. д. Работы необходимо выполнить до 15 декабря 2017 г. Прием заявок завершится 15 мая. Размер обеспечения заявки – 30 млн руб.