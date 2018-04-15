Чубайс стал совладельцем бизнес-центра рядом с Кремлем
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Бывший владелец «Тройки диалог» Рубен Варданян и председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс совместно выкупают третью очередь бизнес-центра «Романов двор», рассказал «Интерфаксу» представитель последнего. «Ведомостям» он уточнил, что Чубайс присоединился к проекту по приглашению Варданяна. Сделка состоялась через покупку долей фирмы – владельца объекта, ООО «Ингео», и прав требования к ней, уточнил он. Отвечать на другие вопросы он отказался. Представитель Варданяна также не стал обсуждать сделку.
Согласно ЕГРЮЛу 11 апреля Чубайс приобрел 90% долей в «Ингео». 10% остались у кипрской «Дуилд констракшнз лимитед». Гендиректор «Ингео» – Наталья Тишендорф, которая также возглавляет Avica Management Company (Варданян был одним из ее инвесторов. – «Ведомости»). Тишендорф от комментариев отказалась.
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