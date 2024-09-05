Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотеке
Президент России Владимир Путин поручил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотеке на уровне 2%. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании ВЭФ-2024.
«Знаю, что в правительстве были дискуссии относительно условий такой ипотеки в дальнейшем. Предлагаю здесь поставить точку и сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной», – подчеркнул Путин.
4 сентября министр по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Алексей Чекунков в рамках ВЭФа попросил российского лидера сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотеке на уровне 2%.
Программа «Дальневосточная ипотека» запущена в России в 2019 г. Ее главной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе и развитие местного строительного рынка. В декабре 2022 г. программу со льготной ставкой 2% продлили до конца 2030 г. В ноябре 2023 г. ее действие расширили на Арктическую зону.
В декабре 2023 г. Путин пообещал расширить программу дальневосточной и арктической ипотеки и распространить ее на участников спецоперации. Отсутствие возможности у военнослужащих получить такой льготный кредит глава государства посчитал техническим упущением. В начале февраля президент поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников спецоперации и членов семей погибших. Новые правила начали действовать с 1 июня этого года.