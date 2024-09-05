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Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотеке

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Президент России Владимир Путин поручил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотеке на уровне 2%. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании ВЭФ-2024.

«Знаю, что в правительстве были дискуссии относительно условий такой ипотеки в дальнейшем. Предлагаю здесь поставить точку и сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной», – подчеркнул Путин.

4 сентября министр по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Алексей Чекунков в рамках ВЭФа попросил российского лидера сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотеке на уровне 2%.

Программа «Дальневосточная ипотека» запущена в России в 2019 г. Ее главной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе и развитие местного строительного рынка. В декабре 2022 г. программу со льготной ставкой 2% продлили до конца 2030 г. В ноябре 2023 г. ее действие расширили на Арктическую зону.

17 апреля заместитель министра финансов Иван Чебесков сообщил о рассмотрении Минфином РФ повышения ставки на дальневосточную ипотеку. 19 июля Чебесков уточнил, что Минфин предлагает увеличение ставки по арктической ипотеке с 2 до 8%.

В декабре 2023 г. Путин пообещал расширить программу дальневосточной и арктической ипотеки и распространить ее на участников спецоперации. Отсутствие возможности у военнослужащих получить такой льготный кредит глава государства посчитал техническим упущением. В начале февраля президент поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников спецоперации и членов семей погибших. Новые правила начали действовать с 1 июня этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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