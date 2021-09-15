Правительство просят скорректировать порядок профилактики сердечных заболеваний

Правительство просят скорректировать порядок профилактики сердечных заболеванийСоюз пациентов предлагает выдавать больным лекарства бесплатно до конца 2022 года вне зависимости от даты постановки на учет
Всероссийский союз общественных объединений пациентов (ВСП) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой внести изменения в постановление правительства № 1254 от 24 июля о выделении регионам субсидий с 2021 по 2023 г. на профилактику болезней у людей с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. В текущей версии этот документ предполагает двухлетнее обеспечение бесплатными лекарствами только тех пациентов, которые наблюдаются у врачей с 2021 г., и «дискриминирует» остальных, следует из текста письма, с которым ознакомились «Ведомости».
Госпрограмма «Развитие здравоохранения» на 2018–2024 гг. предполагает профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний: из приложения к госпрограмме следует, что льготные препараты требуются людям, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием и катетерную абляцию по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Возможность получать бесплатные профилактические лекарства на год у таких пациентов впервые появилась с начала 2021 г. в соответствии с постановлением правительства № 2081 от 11 декабря 2020 г.