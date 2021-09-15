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Правительство просят скорректировать порядок профилактики сердечных заболеваний

Союз пациентов предлагает выдавать больным лекарства бесплатно до конца 2022 года вне зависимости от даты постановки на учет
Анна Киселева
Евгений Разумный / Ведомости

Всероссийский союз общественных объединений пациентов (ВСП) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой внести изменения в постановление правительства № 1254 от 24 июля о выделении регионам субсидий с 2021 по 2023 г. на профилактику болезней у людей с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. В текущей версии этот документ предполагает двухлетнее обеспечение бесплатными лекарствами только тех пациентов, которые наблюдаются у врачей с 2021 г., и «дискриминирует» остальных, следует из текста письма, с которым ознакомились «Ведомости».

Госпрограмма «Развитие здравоохранения» на 2018–2024 гг. предполагает профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний: из приложения к госпрограмме следует, что льготные препараты требуются людям, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием и катетерную абляцию по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Возможность получать бесплатные профилактические лекарства на год у таких пациентов впервые появилась с начала 2021 г. в соответствии с постановлением правительства № 2081 от 11 декабря 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных