Правительство просят скорректировать порядок профилактики сердечных заболеваний

Всероссийский союз общественных объединений пациентов (ВСП) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой внести изменения в постановление правительства № 1254 от 24 июля о выделении регионам субсидий с 2021 по 2023 г. на профилактику болезней у людей с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. В текущей версии этот документ предполагает двухлетнее обеспечение бесплатными лекарствами только тех пациентов, которые наблюдаются у врачей с 2021 г., и «дискриминирует» остальных, следует из текста письма, с которым ознакомились «Ведомости».