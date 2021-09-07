Мурашко назвал основную причину смертности в России

По данным Росстата, в июле 2021 г. от всех причин скончались 215 265 россиян – это в 1,2 раза выше июньских показателей 2021 г. С января по июль умерло 1,32 млн человек – на 16,6% (187 300 случаев) больше аналогичного периода 2020 г. При этом число погибших от коронавируса в июле стало самым большим с начала пандемии в России. В июле COVID-19 стал основной причиной смерти для 38 922 россиян, что в 1,9 раза больше июньского показателя 2021 г. и в 7,7 раза больше показателя за июнь 2020 г.