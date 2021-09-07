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Мурашко назвал основную причину смертности в России

Ведомости

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности в России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на научно-практической конференции «Кардиология на марше 2021».

«Несмотря на высокий уровень и быстрые темпы развития мировой и отечественной медицины, сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной заболеваемости и смертности во всем мире и в Российской Федерации», – сказал Мурашко (цитата по «РИА Новости»).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что около трети россиян умирают в трудоспособном возрасте, причем 80% из них – мужчины. В апреле Мурашко заявил, что алкоголь оказывает «колоссальное» влияние на население России, особенно на мужчин.

По данным Росстата, в июле 2021 г. от всех причин скончались 215 265 россиян – это в 1,2 раза выше июньских показателей 2021 г. С января по июль умерло 1,32 млн человек – на 16,6% (187 300 случаев) больше аналогичного периода 2020 г. При этом число погибших от коронавируса в июле стало самым большим с начала пандемии в России. В июле COVID-19 стал основной причиной смерти для 38 922 россиян, что в 1,9 раза больше июньского показателя 2021 г. и в 7,7 раза больше показателя за июнь 2020 г.

Ранее по теме: Голикова заявила об экстремальной смертности трудоспособных мужчин в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных