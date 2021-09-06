Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Голикова заявила об экстремальной смертности трудоспособных мужчин в России

Ведомости

Около трети россиян умирают в трудоспособном возрасте, причем 80% из них — мужчины, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».

«Из общего числа умерших РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте, из этого количества 80% — это мужская часть населения», — сказала Голикова на Всероссийской неделе охране труда. Причины такой ситуации вице-премьер не пояснила. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил в рамках того же мероприятия, что около 10 млн из 72 млн занятых россиян работают в сферах с вредными условиями труда

В апреле глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что алкоголь оказывает «колоссальное» влияние на население России, особенно на мужчин. Вклад потребления алкоголя в мужскую смертность в стране составляет до 75%. Также, по его словам, 80% работающего населения России имеют более одного фактора риска развития неинфекционных заболеваний, среди которых — избыточное потребление алкоголя и табака

В конце августа, Голикова сообщила, что смертность в России в июле 2021 г., согласно данным Росстата, выросла на 18,6% по отношению к аналогичному периоду 2020 г. По ее словам, это связано с ростом заболеваемости коронавирусом этим летом. До этого «Ведомости» сообщили, что число погибших от коронавируса в июле стало самым большим с начала пандемии в России, это следует из анализа статистических данных Росстата с апреля 2020 г. по июль 2021 г.

В июле коронавирус стал основной причиной смерти для 38 922 россиян, что почти вдвое (1,9 раза) больше июньского показателя и в 7,7 раза больше показателя за июнь 2020 г. Кроме того, число умерших с диагностированным коронавирусом (который не обязательно был основной причиной смерти) в июле выросло в 2,1 раза по сравнению с июнем 2021 г. и достигло 50 421 случая. Показатель вырос более чем в восемь раз по сравнению с июлем 2020 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных