Голикова заявила об экстремальной смертности трудоспособных мужчин в России
Около трети россиян умирают в трудоспособном возрасте, причем 80% из них — мужчины, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».
«Из общего числа умерших РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте, из этого количества 80% — это мужская часть населения», — сказала Голикова на Всероссийской неделе охране труда. Причины такой ситуации вице-премьер не пояснила. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил в рамках того же мероприятия, что около 10 млн из 72 млн занятых россиян работают в сферах с вредными условиями труда
В апреле глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что алкоголь оказывает «колоссальное» влияние на население России, особенно на мужчин. Вклад потребления алкоголя в мужскую смертность в стране составляет до 75%. Также, по его словам, 80% работающего населения России имеют более одного фактора риска развития неинфекционных заболеваний, среди которых — избыточное потребление алкоголя и табака
В конце августа, Голикова сообщила, что смертность в России в июле 2021 г., согласно данным Росстата, выросла на 18,6% по отношению к аналогичному периоду 2020 г. По ее словам, это связано с ростом заболеваемости коронавирусом этим летом. До этого «Ведомости» сообщили, что число погибших от коронавируса в июле стало самым большим с начала пандемии в России, это следует из анализа статистических данных Росстата с апреля 2020 г. по июль 2021 г.
В июле коронавирус стал основной причиной смерти для 38 922 россиян, что почти вдвое (1,9 раза) больше июньского показателя и в 7,7 раза больше показателя за июнь 2020 г. Кроме того, число умерших с диагностированным коронавирусом (который не обязательно был основной причиной смерти) в июле выросло в 2,1 раза по сравнению с июнем 2021 г. и достигло 50 421 случая. Показатель вырос более чем в восемь раз по сравнению с июлем 2020 г.