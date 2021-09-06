Голикова заявила об экстремальной смертности трудоспособных мужчин в России

В июле коронавирус стал основной причиной смерти для 38 922 россиян, что почти вдвое (1,9 раза) больше июньского показателя и в 7,7 раза больше показателя за июнь 2020 г. Кроме того, число умерших с диагностированным коронавирусом (который не обязательно был основной причиной смерти) в июле выросло в 2,1 раза по сравнению с июнем 2021 г. и достигло 50 421 случая. Показатель вырос более чем в восемь раз по сравнению с июлем 2020 г.