Бастрыкин, Чуйченко и ректоры вузов обсудили изменение системы образования

В юриспруденции много разных специальностей, у каждой из которых свои требования, отметила Абанкина: «Разные требования к сотрудникам правоохранительной, судебной системы, к тем, кто просто в адвокатуре будет работать, и тем, кто будет юристом в бизнесе, причем есть еще нюансы, если право международное». Доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака предположил, что дальше обсуждения идеи о привязке места в рейтинге к сроку обучения студентов пока не пойдет.