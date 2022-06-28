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Бастрыкин, Чуйченко и ректоры вузов обсудили изменение системы образования

В рамках Петербургского юрфорума рассказали о последствиях выхода из Болонского процесса
Марина Царева Анастасия Курилова
Михаил Киреев / Фонд Росконгресс

«Российская наука и образование были всегда фундаментальными», а «российское и советское образование дали достижения во всех отраслях [науки]». Об этом председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил 28 июня на Международном молодежном юридическом форуме, который прошел в рамках Петербургского международного юрфорума.

Бастрыкин привел пример из жизни. «Я побывал у врачей, у офтальмологов: нужно было поправить немножко очки. <...> И врач говорит: «Саш, ну, японская аппаратура и европейская. Но методы уже наши!» То есть технология, трибуна, микрофон – их, а мы уже лечим нашими, российскими методами, – рассказал Бастрыкин. – Ну доколе так может быть?»

Председатель СКР уверен, что надо вернуться к нашим «традициям и в сфере образования».

Министр юстиции Константин Чуйченко не возражал против болонской системы: «В российской образовательной системе произошло разделение на бакалавриат и магистратуру, но я не могу ответить на вопрос зачем. <...> У меня нет темы, что [такое] разделение – это плохо».

При этом, отметил он, в этом году профильный ведомственный вуз (РПА Минюста) ждут изменения – в нем могут начать рассказывать об иноагентах. «Я посмотрел библиографию, но работ-то нет на эту тему. <...> Нет ни одной [научной] работы [об иноагентах]. Области знаний нет, мы будем ее только создавать», – отметил Чуйченко.

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Ректор РПА Минюста Ольга Александрова связала «возможности самостоятельно определять» открытость и доступность образования для общества с «элементом образовательного суверенитета». Она уточнила, что сам факт интернационализации образовательной среды не плох, а идеи Болонского процесса «нельзя назвать контрпродуктивными или разрушительными».

Александрова считает, что для юридического образования двухуровневая система, которая предполагается Болонским процессом, не подходит: «Имеются и существенные диспропорции на уровне регулирования – очевидно недостатком является то, что оно допускает обучение по магистерским программам без обязательного получения квалификации бакалавра в сфере юриспруденции».

Несогласие с ней выразил лишь ректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Кропачев. Он предложил дать возможность «сильным» вузам учить, «сколько они могут»: «Я бы очень не хотел, чтобы нас заставили учить пять лет [как при специалитете]. Наш бакалавриат будет лучше пяти- или шестилетних программ других вузов».

На фоне этой дискуссии Чуйченко напомнил о своей идее организовать проведение рейтингов юридических вузов.

Предложение передать профессиональному юридическому сообществу право решать, какой срок должны учиться студенты-юристы, правильное, считает директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Сейчас в юридическом сообществе обсуждается, что базовое образование юристов-магистрантов должно быть профильным, говорит она.

2 июня Чуйченко на встрече с членами правления Ассоциации юристов России уже выдвинул идею рейтингования вузов. Организация должна «принять активное участие» в его создании: «Попадание на определенные места [в рейтинге] несет последствия, о которых вы говорили, – обратился Чуйченко к Кропачеву. – Надо cделать так, чтобы расстановка [в рейтинге] имела определенные последствия как для профессорско-преподавательского состава, так и для студентов».

В юриспруденции много разных специальностей, у каждой из которых свои требования, отметила Абанкина: «Разные требования к сотрудникам правоохранительной, судебной системы, к тем, кто просто в адвокатуре будет работать, и тем, кто будет юристом в бизнесе, причем есть еще нюансы, если право международное». Доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака предположил, что дальше обсуждения идеи о привязке места в рейтинге к сроку обучения студентов пока не пойдет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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