Бастрыкин заявил о подготовке нападения Украины на Россию в марте
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в ходе Международного молодежного форума в рамках ПМЮФа заявил, что Украина готовила нападение на ДНР и Россию в марте, передает корреспондент «Ведомостей».
«У нас есть данные, мы сейчас изучаем их, проверяем, что ровно 8 марта началась бы спецоперация со стороны Украины на территории Донецка с выходом на российскую границу. И недаром говорит президент, что он не хочет повторения ошибок 1941 г.», – заявил Бастрыкин на заседании ПМЮФа.
Ранее со ссылкой на разведку и показания украинских пленных глава ДНР Денис Пушилин также говорил, что наступательная операция должна была начаться 8 марта: «Факты указывают на то, что планировалось единовременное вторжение как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию — в Крым».
На ПМЮФе Бастрыкин заявил, что сразу после начала российской части спецоперации 24 февраля «очень быстро начались беспорядки, массовые протесты» в стране. Они «молчали с 2014 г.», отметил глава СКР. «Все кому стыдно сегодня, помалкивали в тряпочку, а тут всколыхнулись», – добавил он.