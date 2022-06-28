Бастрыкин заявил о подготовке нападения Украины на Россию в марте

«У нас есть данные, мы сейчас изучаем их, проверяем, что ровно 8 марта началась бы спецоперация со стороны Украины на территории Донецка с выходом на российскую границу. И недаром говорит президент, что он не хочет повторения ошибок 1941 г.», – заявил Бастрыкин на заседании ПМЮФа.