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Бастрыкин заявил о подготовке нападения Украины на Россию в марте

Ведомости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в ходе Международного молодежного форума в рамках ПМЮФа заявил, что Украина готовила нападение на ДНР и Россию в марте, передает корреспондент «Ведомостей».

«У нас есть данные, мы сейчас изучаем их, проверяем, что ровно 8 марта началась бы спецоперация со стороны Украины на территории Донецка с выходом на российскую границу. И недаром говорит президент, что он не хочет повторения ошибок 1941 г.», – заявил Бастрыкин на заседании ПМЮФа.

Ранее со ссылкой на разведку и показания украинских пленных глава ДНР Денис Пушилин также говорил, что наступательная операция должна была начаться 8 марта: «Факты указывают на то, что планировалось единовременное вторжение как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию — в Крым».

На ПМЮФе Бастрыкин заявил, что сразу после начала российской части спецоперации 24 февраля «очень быстро начались беспорядки, массовые протесты» в стране. Они «молчали с 2014 г.», отметил глава СКР. «Все кому стыдно сегодня, помалкивали в тряпочку, а тут всколыхнулись», – добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных