Дети бегают босиком, грунт вывозят на лодках, а волонтеры едут со всей страны

В пункте АНО «Будь рядом», куда попадают пострадавшие от загрязнений животные и птицы, находятся 28 кошек и шесть собак, в пиковые дни животных было более 70. Их очищают в три этапа: сначала обрабатывают маслом, затем смывают жирорастворяющим средством, после чего моют шампунем для животных. Если питомец успел слизать нефтепродукты, ему дают сорбенты, а при обезвоживании ставят капельницы. Диких или одичавших животных иногда приходится купать прямо в клетках. Особенно сложно было в период, когда не было воды, – тогда приходилось греть воду в чайниках и отмывать в тазах.