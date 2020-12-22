Пахмутову и Добронравова госпитализировали с коронавирусом
Композитор Александра Пахмутова и ее супруг, поэт-песенник Николай Добронравов госпитализированы с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на близкую знакомую семьи.
«Они госпитализированы в ЦКБ. Чувствуют себя нормально», — сказала собеседница агентства.
Пахмутова — российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, ей 91 год. Ее супругу и соавтору песен Добронравову — 92 года, он советский и российский поэт-песенник, актер.
Добронравов является автором множества популярных песен, среди которых: «Команда молодости нашей», «Надежда», «Нежность», «Птица счастья», «Трус не играет в хоккей» и другие.