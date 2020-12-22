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Пахмутову и Добронравова госпитализировали с коронавирусом

Ведомости

Композитор Александра Пахмутова и ее супруг, поэт-песенник Николай Добронравов госпитализированы с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на близкую знакомую семьи. 

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«Они госпитализированы в ЦКБ. Чувствуют себя нормально», — сказала собеседница агентства.

Пахмутова — российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, ей 91 год. Ее супругу и соавтору песен Добронравову — 92 года, он советский и российский поэт-песенник, актер.

Добронравов является автором множества популярных песен, среди которых: «Команда молодости нашей», «Надежда», «Нежность», «Птица счастья», «Трус не играет в хоккей» и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных